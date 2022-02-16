16 февраля 2022, 08:50
В рамках кинопремии «Оскар» появится зрительская номинация
Американская киноакадемия анонсировала введение зрительской номинации на премии «Оскар». Таким образом в академии рассчитывают вернуть интерес зрителей к кинопремии
Фото: bigpicture.ru
Американская киноакадемия анонсировала введение зрительской номинации на премии «Оскар». Таким образом в академии рассчитывают вернуть интерес зрителей к кинопремии.
По замыслу киноакадемиков, зрители смогут проголосовать за любую понравившуюся кинокартину, даже из числа тех, что не вошли в официальный список номинантов.
Проголосовать можно на сайте академии и в Twitter, используя хештег #OscarsFanFavorite. Голосование продлится до 3 марта, сообщает «Лента.ру».
Также сообщается, что трое участников голосования будут выбраны для поездки в Лос-Анджелес, чтобы поучаствовать во вручении «Оскара», но в следующем году.