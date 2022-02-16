Фонд патриотических видеоигр профинансируют за счет введения налога для зарубежных площадок
Российское правительство подготовило концепцию, согласно которой Фонд патриотических видеоигр будет финансироваться за счет дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции
Российское правительство подготовило концепцию, согласно которой Фонд патриотических видеоигр будет финансироваться за счет дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции.
В рамках этой концепции площадки Steam, Playstion Store и другие могут обязать перечислять в фонд патриотических видеоигр 5% от оборота в России. Сам фонд сможет получать по 10 млрд рублей в год.
Ранее сообщалось, что Фонд патриотических видеоигр будет функционировать аналогично Фонду кино при Министерстве культуры. Последний софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе.
Участники рынка видеоигр считают, что власти хотят превратить видеоигры в «политическую агитку», однако рынок всегда игнорирует проекты, в которых идеологическая часть преобладает над качеством проработки».