16 февраля 2022, 08:33
Обвинителю по новому делу Алексея Навального предоставили государственную защиту
Государственный обвинитель по делу Алексея Навального, возбужденному по факту мошенничества и оскорбления судьи, получил госзащиту
Фото: РИА Новости
Государственный обвинитель по делу Алексея Навального, возбужденному по факту мошенничества и оскорбления судьи, получил госзащиту.
В Мосгорсуде заявили, что государственная защита прокурору предоставлена в связи с угрозой его безопасности, сообщает ТАСС.
Напомним, что 15 февраля Лефортовский райсуд Москвы начал рассматривать дело о мошенничестве и оскорблении судьи в отношении Алексея Навального. Заседания проходят в покровской колонии, где политик отбывает срок по делу «Ив Роше».