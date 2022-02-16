Агентство USADA сообщило об обнаружении трех веществ в допинг-пробе Камилы Валиевой
По словам американского специалиста, в анализах Камилы Валиевой нашли не только триметазидин, но также L-карнитин и гипоксен. Из этих трех препаратов только триметазидин входит в список запрещенных WADA
В положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки Камилы Валиевой обнаружили сразу три вещества для улучшения работы сердца.
Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил The New York Times, что эти препараты в комбинации могут быть направлены на повышение выносливости и снижение утомляемости.
По словам американского специалиста, в анализах Камилы Валиевой нашли не только триметазидин, но также L-карнитин и гипоксен. Из этих трех препаратов только триметазидин входит в список запрещенных WADA.
Между тем, российский спортивный врач Валентин Беляевский заявил, что комбинация триметазидина с другими препаратами не имеет смысла. Кроме того, L-карнитин не влияет на спортивный результат, а гипоксен - старый советский и бесполезный препарат.
Напомним, что допинг-пробу, оказавшуюся положительной, Камила Валиева сдала в декабре - во внесоревновательный период. Однако вскрыта она была уже на Олимпийских играх в Пекине, после того как российские фигуристы завоевали золото в командном турнире. Тем не менее, Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личных соревнованиях на Олимпиаде.