Власти Турции назвали депутата Адама Делимханова заказчиком покушения на чеченских оппозиционеров
Власти Турции назвали депутата Госдумы и близкого соратника главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Делимханова одним из заказчиков покушения на чеченских оппозиционеров, проживающих в этой Турции
Власти Турции назвали депутата Госдумы и близкого соратника главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Делимханова одним из заказчиков покушения на чеченских оппозиционеров, проживающих в этой Турции.
С таким заявлением выступили в управлении по борьбе с терроризмом и прокуратура Стамбула во время судебного заседания по делу шестерых россиян, включая четверых уроженцев Чечни.
Следствие считает, что лидером группы был этнический чеченец Беслан Расаев, который получил заказ на ликвидацию диссидентов из чеченской диаспоры от депутата Госдумы Адама Делимханова и криминального авторитета Казбека Дукузова. Последний — предполагаемый убийца главного редактора Forbes, журналиста-расследователя Пола Хлебникова, сообщает «Кавказ.Реалии» (издание признано иностранным агентом).
После их ареста власти Турции предоставили чеченским оппозиционерам, уехавшим из России, государственную охрану.