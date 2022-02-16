В Москве количество камер, фиксирующих разговоры водителей по телефону, выросло с 8 до 362 единиц
На московских дорогах количество камер, которые фиксируют разговоры водителя по телефону и непристегнутый ремень, увеличилось до 362 единиц. 37 таких камер установлены на МКАДе
На московских дорогах количество камер, которые фиксируют разговоры водителя по телефону и непристегнутый ремень, увеличилось до 362 единиц. 37 таких камер установлены на МКАДе.
Для сравнения, в 2022 году камер, фиксирующих разговоры по телефону и непристегнутый ремень, было всего восемь штук. К началу 2022 года таких камер на столичных дорогах стало 362, сообщаетAutonews.ru со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Напомним, что штраф за использование мобильного телефона составляет тысячу рублей, а за непристегнутый ремень - 1,5 тысячи рублей.
В ЦОДД заявили, что главная цель установки новых дорожных камер заключается в том, чтобы водители «чувствовали себя в безопасности на дороге».
«Водители, которые отвлекаются на разговоры за рулем, представляют реальную угрозу для других участников дорожного движения», - отметили в организации.