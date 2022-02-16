Власти Петербурга заявили о достижении 100%-ного иммунитета к коронавирусу
Первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что общее число переболевших коронавирусом и привитых жителей северной столицы позволяет говорить о достижении 100%-го иммунитета.
Фото: newsland24.ru
Власти Санкт-Петербурга заявили о достижении 100%-ного коллективного иммунитета к коронавирусу.
Первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что общее число переболевших коронавирусом и привитых жителей северной столицы позволяет говорить о достижении 100%-ного иммунитета.
По словам чиновника, всего в городе сделали прививку от коронавируса 3,14 млн человек. Еще 240 тысяч граждан прошли ревакцинацию.
Отметим, что сейчас в Петербурге заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Если еще в конце прошлой недели в северной столице регистрировалось более 20 тысяч новых случаев заражения в сутки, то сейчас этот показатель снизился до 7 тысяч.