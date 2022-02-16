16 февраля 2022, 01:01
В Геленджике на строительстве санатория «Солнечный берег» погибли двое рабочих
В Геленджике на месте строительства санатория обнаружили тела двух мужчин. Погибшие - рабочие, которые были задействованы в строительных работах
Фото: yuga.ru
В Геленджике на месте строительства санатория обнаружили тела двух мужчин. Погибшие - рабочие, которые были задействованы в строительных работах.
Предварительная версия гибели мужчин - отравление угарным газом.
РИА Новости уточняет, что инцидент произошел на строительстве санатория «Солнечный берег». Погибшие находились в колодце и могли получить отравление угарным газом от работающей мотопомпы. Еще один рабочий был госпитализирован.