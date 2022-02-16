Туроператоры включили Таиланд в черный список курортов
Туристические операторы фактически включили популярный у россиян Таиланд в черный список курортов и рекомендуют клиентам отказаться от поездок в эту страну
Туристические операторы фактически включили популярный у россиян Таиланд в черный список курортов и рекомендуют клиентам отказаться от поездок в эту страну. Причина - высокий риск получить положительный ПЦТ-тест на коронавирус по приезду и провести отпуск в карантинном отеле за свой счет.
Туроператоры рекомендуют россиянам присмотреться к более лояльным Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам, Доминикане и Кубе. В некоторых случаях туроператоры даже не подтверждают туры в Таиланд, пишет «КоммерсантЪ».
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что очень часто сданные туристами по прилету в Таиланд ПЦР-тесты оказываются положительными, а карантин в гостинице (если не требуется госпитализация) им нужно отбывать за свой счет.
По данным властей Таиланда, каждый пятый россиянин, прибывший с 1 по 10 февраля, оказался заражен коронавирусом. А из почти 4 тысяч туристов, приехавших в первой декаде февраля, положительный ПЦР-тест сдали 768 человек (19% от общего числа путешественников).