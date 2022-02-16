Компания Илона Маска планирует впервые в истории выпустить туриста в открытый космос
Американская компания SpaceX Илона Маска в рамках программы Polaris, которая была инициирована миллиардером Джаредом Айзекманом, заявила о планах выпустить туриста в открытый космос. Такое событие произойдет впервые
Американская компания SpaceX Илона Маска в рамках программы Polaris, которая была инициирована миллиардером Джаредом Айзекманом, заявила о планах выпустить туриста в открытый космос. Такое событие произойдет впервые.
В рамках программы Polaris компания планирует отправить в космос три туристических экипажа. Первые две группы полетят на космическом корабле Crew Dragon, а третья — на многоразовой транспортной системе Starship, сообщает Reuters.
Корабль Crew Dragon выведут на самую высокую околоземную орбиту, на которую когда-либо выходили пилотируемые космические корабли. Затем должен произойти выход туриста в открытый космос. Экипаж также протестирует лазерную связь Starlink.
Выход туристов в открытый космос планируется реализовать в текущем году.