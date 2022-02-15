15 февраля 2022, 17:20
Ученые из Дании обнаружили новую опасную мутацию штамма «омикрон»
Датские ученые считают, что новый вариант штамма BA.2, также называющийся стелс-омикроном, может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса. Причем заразным он станет даже для привитых от коронавируса людей
Фото: freylit.ru
Ученые из Дании обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта коронавируса.
Выявленную мутацию назвали H78Y, а обнаружили ее в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках заболевшего.
Датские ученые считают, что новый вариант штамма BA.2, также называющийся стелс-омикроном, может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса. Причем заразным он станет даже для привитых от коронавируса людей, сообщает Лента.ру.
Еще одна опасность новой мутации штамма «омикрон» состоит в том, что большинство ПЦР-тестов не способны выявить вирус.