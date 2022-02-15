Депутаты Госдумы заявили, что россияне согласны на лишения ради признания ЛНР и ДНР
Депутаты Госдумы одобрили проект постановления партии КПРФ об обращении нижней палаты парламента к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Луганской и Донецкой народных республик
Депутаты Госдумы одобрили проект постановления партии КПРФ об обращении нижней палаты парламента к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Луганской и Донецкой народных республик.
При этом аналогичный проект постановления, предложенный «Единой России», депутаты не приняли. За проект ЕР проголосовали 310 депутатов, за проект КПРФ — 351 депутат.
В постановлении коммунистов говорится, что России необходимо признать ЛНР и ДНР в качестве «самостоятельных, независимых, суверенных государств».
В ходе обсуждения постановления депутат от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что якобы «вся Россия» поддерживает признание ЛНР и ДНР, а в случае введения новых санкций россияне готовы будут «отказаться от 13-й зарплаты и не только».
Отметим, что российских граждан, как правило, никто не спрашивает о том, готовы ли они к новым санкциям и очередному снижению своих доходов.