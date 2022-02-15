15 февраля 2022, 16:47
Замдекана факультета права Высшей школы экономики задержали по делу о растрате
Заместителя декана факультета права ВШЭ Александра Ларичева задержали по подозрению в растрате. Следственное управление ГУ МВД по Москве направило в суд ходатайство о заключении профессора под стражу
Фото: newsland.com
Заместителя декана факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) Александра Ларичева задержали по подозрению в растрате. Следственное управление ГУ МВД по Москве направило в суд ходатайство о заключении профессора под стражу.
В отношении Александра Ларичева возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Подробности дела не сообщаются.
Ларичев работает в Высшей школе экономики в 2020 году. С 2018 года он имеет степень доктора наук, сообщает ТАСС.