15 февраля 2022, 15:52
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Плесецка. Это может быть связано с космодромом
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жители поселка Плесецк Архангельской области по подозрению в государственной измене
Фото: m.123ru.net
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жители поселка Плесецк Архангельской области по подозрению в государственной измене.
Ведомство направило в Лефортовский райсуд Москвы ходатайство о заключении мужчины под арест.
Детали обвинения в госизмене не сообщаются. Известно только, что подозреваемый проживает рядом с космодромом Плесецк. Подозреваемого зовут Рамиз Намазов.