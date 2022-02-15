15 февраля 2022, 15:39
Илон Маск передал 5 миллионов акций Tesla на благотворительность
Американский бизнесмен Илон Маск в ноябре 2021 года пожертвовал на благотворительность более 5 млн акций своей компании Tesla. Информация об этом содержится в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США
Фото: 4dim.ru
Американский бизнесмен Илон Маск в ноябре 2021 года пожертвовал на благотворительность более 5 млн акций своей компании Tesla. Информация об этом содержится в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Илон Маск сделал пожертвования акциями в несколько траншей в течение пяти дней. На тот момент стоимость переданных на благотворительность акций оценивалась в 5,7 млрд долларов.
Какая именно благотворительная организация получила акции Tesla, в отчете комиссии не уточняется.
Ранее сам Илон Маск говорил, что готов пожертвовать 6,6 млрд долларов в пользу Всемирной продовольственной программы ООН, если чиновники объяснят, как эти деньги решат проблему голода в мире.