15 февраля 2022, 14:59
Мосгорсуд отказался ужесточать приговор Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе
Мосгорсуд оставил в силе приговор 19-летней Валерии Башкировой, которая на пешеходном переходе сбила трех детей (двое от полученных травм скончались)
Фото: starhit.ru
Мосгорсуд оставил в силе приговор 19-летней Валерии Башкировой, которая на пешеходном переходе сбила трех детей (двое от полученных травм скончались).
Ранее районный суд приговорил девушку к пяти годам колонии-поселения. Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.
Гособвинение просило ужесточить Валерии Башкировой наказание и приговорить ее к 6 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Напомним, что 16 июля в Москве на улице Авиаторов Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей, которые переходили дорогу с мамой и бабушкой.
В результате удара трое детей в возрасте 5 лет, 4 лет и 9 месяцев получили травмы. Двое из них скончались.