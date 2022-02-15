Центробанк сообщил об успешном начале тестирования цифрового рубля
Центробанк России анонсировал начало тестирования платформы цифрового рубля. Регулятор сообщил, что первые переводы между гражданами в цифровых рублях были совершены успешно
Центробанк России анонсировал начало тестирования платформы цифрового рубля. Регулятор сообщил, что первые переводы между гражданами в цифровых рублях были совершены успешно.
Напомним, что создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в конце прошлого года. Желание принять участие в тестировании платформы изъявили 12 банков, а три из них уже присоединились к платформе.
Именно эти банки в тестовом режиме провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений.
В ЦБ пояснили, что клиенты банков в мобильном приложении открыли кошельки цифрового рубля, а затем обменяли безналичные рубли на цифровые. Затем они осуществили переводы цифровых рублей.
Ранее в Банке России отметили, что суть цифрового рубля состоит в обеспечении доступа к этому активу через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.
В будущем переводы в цифровых рублях должны стать для граждан бесплатными и доступными в любом регионе, сообщили в ЦБ.