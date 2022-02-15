Адвоката Алексея Навального Владимира Воронина не пустили на выездное заседание суда
Лефортовский рай суд Москвы отказался допустить адвоката Алексея Навального Владимира Воронина на выездное заседание по делу о мошенничестве и оскорблении судьи, которое проходит в покровской колонии
Лефортовский рай суд Москвы отказался допустить адвоката Алексея Навального Владимира Воронина на выездное заседание по делу о мошенничестве и оскорблении судьи, которое проходит в покровской колонии.
Предлогом для отказа в допуске Владимира Воронина стала его адвокатская работа с бывшим координатором штаба Навального в Уфе (организация признана экстремистской) Лилией Чанышевой, который находится в СИЗО по обвинению в «создании экстремистского сообщества», сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Сам Алексей Навальный на заседании выездного суда заявил, что его дело и дело Лилии Чанышевой никак не связано, поэтому в суда нет «ни малейшего основания не допустить Воронина».
Сам Владимир Воронин сообщил, что он уже отведен от защиты Лилии Чанышевой, поэтому сейчас нет даже формального основания для его недопуска к процессу над Алексеем Навальным.