Комиссия Госдумы по этике так и не рассмотрела угрозы Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, которую возглавляет Валентина Терешкова, так и не рассмотрела поведение депутата от Чечни Адама Делимханова
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, которую возглавляет Валентина Терешкова, так и не рассмотрела поведение депутата от Чечни Адама Делимханова, который публично обещал «отрезать головы» членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева.
Как оказалось, с начала 2022 года комиссия по депутатской этике вообще не провела ни одного заседания. Об этом сообщает портал Znak.com со ссылкой на трех членов комиссии.
Напомним, что Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева, чью жену чеченские силовики ранее похитили и отправили в СИЗО, 1 февраля. Спустя неделю к Валентине Телешковой обратились правозащитники и журналисты с напоминанием о том, что комиссия по депутатской этике просто обязана отреагировать на заявление Адама Делимханова.
Однако ни комиссия по этике Госдумы, ни руководство партии «Единая Россия» так и не прокомментировали публичные угрозы в адрес российских граждан со стороны депутата Делимханова. Без внимания угрозы «отрезать головы» оставили и в правоохранительных органов.