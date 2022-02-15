15 февраля 2022, 12:55
Начальник отдела по делам молодежи Бердска уволился с госслужбы ради участия в «Доме-2»
Владислав Дубровский рассказал, что ему 26 лет. Почти 10 лет он работал ведущим, а затем стал главой муниципальной организации. Но сейчас он решил «поставить все на кон» и приехать на «Дом-2», чтобы «строить счастье»
Фото: berdsk-online.ru
Российский чиновник из города Бердска Владислав Дубровский уволился с госслужбы ради участия в реалити-шоу «Дом-2».
Владислав Дубровский рассказал, что ему 26 лет. Почти 10 лет он работал ведущим, а затем стал главой муниципальной организации. Но сейчас он решил «поставить все на кон» и приехать на «Дом-2», чтобы «строить счастье».
Портал «Бердск Online» уточняет, что Дубровский руководил муниципальным бюджетным учреждением «Отдел по делам молодежи» (ОДМ), а через год работы он уволился по собственному желанию.