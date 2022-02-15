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15 февраля 2022, 11:58

Минобороны сообщило о возвращении воинских подразделений с мест учений

Министерство обороны России сообщило о завершении «ряда военных учений». Подразделения Южного и Западного военных округов начинают возвращаться в места постоянной дислокации

Минобороны сообщило о возвращении воинских подразделений с мест учений
Фото: sputnik.by

Министерство обороны России сообщило о завершении «ряда военных учений». Подразделения Южного и Западного военных округов начинают возвращаться в места постоянной дислокации.

Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил РИА Новости, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт.

Некоторые подразделения отправятся к месту постоянной дислокации своим ходом в составе воинских колонн.

Какие именно военные учения завершены, не уточняется. Однако известно, что с 10 по 20 февраля Россия планировала провести учения «Союзная решимость» на территории Белоруссии.

Напомним, что с осени прошлого года западные военные аналитики регулярно сообщают о наращивании Россией своих войск вблизи границы с Украиной. Запад обвинил Москву в намерении напасть на Украину.

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