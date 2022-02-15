15 февраля 2022, 11:36
Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в олимпийской эстафете
В состав команды вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Россияне лидировали на протяжении трех этапов, однако из-за ошибочной стрельбы Латыпова лишились золотых медалей
Фото: ТАСС/photos.rg.ru
Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
В состав команды вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Россияне лидировали на протяжении трех этапов, однако из-за ошибочной стрельбы Латыпова лишились золотых медалей.
Олимпийскую эстафету выиграли норвежские биатлонисты, а вторыми стали французы.
Напомним, что ранее Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 км.