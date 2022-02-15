15 февраля 2022, 10:57
В нижегородском роддоме женщине отказались отдавать новорожденного ребенка из-за долга за медуслуги
В Нижнем Новгороде местной жительнице Ирине Пановой сотрудники роддома № 7 почти две недели не отдают ребенка из-за долга перед больницей
Фото: Яндекс.Карты
В Нижнем Новгороде местной жительнице Ирине Пановой сотрудники роддома № 7 почти две недели не отдают ребенка из-за долга перед больницей. Медики насчитали ей 37 тысяч рублей за роды без документов и страховки.
Журналисты программы «Кстати», которая выходит на местном телевидении, рассказали, что Ирина Панова - беженца из Донецка. Ее муж - российский гражданин и родился в Ставропольском крае.
Еще в Москве у пары украли документы, поэтому после родов медики выставили женщине счет на 37 тысяч рублей. Поскольку такой суммы у роженицы нет, сотрудники роддома решили просто не отдавать ей новорожденного ребенка.
В Минздраве Нижегородской области ситуацию пока не комментируют.