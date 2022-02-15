В Алтайском крае возбудили дело о двойной продаже лекарств региональному Минздраву
В Алтайском крае правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту двойной продажи препарата «Элизария» для лечения орфанных заболеваний. Дело возбуждено по статье «Мошенничество»
В Алтайском крае правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту двойной продажи препарата «Элизария» для лечения орфанных заболеваний. Дело возбуждено по статье «Мошенничество».
По версии следствия, повторно этот препарат Минздраву Алтайского края в рамках государственной закупки стоимостью 17,5 млн рублей продала компания ООО «АлВитФарм», сообщает Znak.com.
Следствие установило, что еще в 2019 году производитель «Элизария» АО «Генериум» поставил серию препарата официальному дистрибьютеру — АО «Фармстандарт». Информация об этом содержится в системе Мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) достоверно установлен.
Этот препарат был выпущен в гражданский оборот, но каким-то образом оказался у ООО «АлВитФарм». Эта компания поставила лекарства региональному Минздраву в рамках госконтракта.
Также установлено, что 2/3 фирмы «АлВитФарм» принадлежит Юрию Кошелеву, который много лет назад руководил Бийским витаминным заводом. После приватизации предприятие получило название «Алтайвитамины». Сейчас оно входит в первую двадцатку наиболее крупных фармпроизводителей России.