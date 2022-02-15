«Автодор» получит доступ к данным водителей, которые не оплатили проезд по платным дорогам
Счетная палата предложила наделить государственную компанию «Автодор» правом обрабатывать персональные данные автомобилистов, которые имеют долги за проезд по платным дорогам
Счетная палата предложила наделить государственную компанию «Автодор» правом обрабатывать персональные данные автомобилистов, которые имеют долги за проезд по платным дорогам.
В СП сообщили, что на сегодняшний день общий долг автовладельцев за проезд по платным дорогам составляет 923,9 млн рублей. При этом поступления от сбора за проезд по платным дорогам являются основной статьей доходов госкомпании. Так, за последние шесть лет на них пришлось почти 97% всех заработанных госкомпанией денег.
Напомним, что платными являются трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, М-4 «Дон», М-1 «Беларусь» и на ЦКАД. При этом на ЦКАД действует система «Свободный поток», или free-flow, которая не требует остановки для оплаты. Автомобилисты могут оплатить проезд двумя способами — с помощью предоплаты или уже после проезда. При постоплате система фиксирует госномер автомобиля, а у водителя есть пять дней на оплату проезда.
Сотрудники «Автодора» могут узнать, кто проехал по трассе и не заплатил, только если автомобиль зарегистрирован в системе госкомпании. Если же данных машины нет в системе, то компания не сможет идентифицировать водителя и взыскать долг.