Псковская школьница через соцсети пожаловалась депутату Госдумы на домогательства отчима
В Псковской области ученица шестого класса обратилась к депутату Госдумы Александру Козловскому через соцсети и рассказала о домогательствах со стороны отчима. Сейчас мужчина находится под арестом
В Псковской области ученица шестого класса обратилась к депутату Госдумы Александру Козловскому через соцсети и рассказала о домогательствах со стороны отчима. Сейчас мужчина находится под арестом.
Александр Козловский рассказал, что 10 февраля ему написала девочка, которая рассказала о домогательствах со стороны отчима и попросила у депутата помощи. Ребенок рассказал, что новый муж ее матери уже несколько лет проявляется к ней нездоровый интерес.
Козловский передал полученную от школьницы информацию в правоохранительные органы. Девочку допросили в присутствии матери и психолога, а вечером того же дня ее 34-летний отчим был задержан.
Согласно материалам следствия, в 2020–2022 годах обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, которой на момент начала совершения преступления было и 10 лет.