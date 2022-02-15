Минюст России предложил создать федеральный реестр должников по алиментам
По замыслу ведомства, в этот реестр попадут неплательщики алиментов, находящиеся в розыске, а также должники, которые были привлечены к административной и уголовной ответственности
Минюст России подготовил законопроект, который предполагает создание реестра должников по алиментным обязательствам.
По замыслу ведомства, в этот реестр попадут неплательщики алиментов, находящиеся в розыске, а также должники, которые были привлечены к административной и уголовной ответственности.
Кроме того, законопроект наделяет судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении должника, сообщает «Лента.ру».
Ранее власти в рамках борьбы с неплательщиками алиментов предложили расширить список доходов, с которых можно было бы удерживать алименты. К ним относятся стипендии, пособия по безработице, доходы самозанятых, средства от продажи недвижимости, дивиденды, проценты от банковских вкладов и суммы возвращенных налогов.