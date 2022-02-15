Экс-начальника ГУС Минобороны приговорили к 4,5 годам за хищение 1,6 млрд рублей
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор генерал-майору российской армии Александру Оглоблину по делу о хищениях при реализации государственной программы по модернизации военной связи
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор генерал-майору российской армии Александру Оглоблину по делу о хищениях при реализации государственной программы по модернизации военной связи. Ущерб по делу силовика оценили в 1,6 млрд рублей.
Суд признал генерала виновным, приговорил его к 4,5 годам лишения свободы, выплате штрафа в размере 800 тысяч рублей, а также лишил его всех наград и званий. Так, Оглоблин лишен звания генерал-майора в запасе, ордена «За военные заслуги», ордена Почета, медали маршала Жукова и госнаград, сообщает РБК.
Александр Оглоблин до ареста занимал должность начальника первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны России. Согласно материалам дела, генерал-майор вместе со своими подельниками заключали государственные контракты с АО «Воентелеком» от лица Минобороны РФ. Затем в рамках контракта организация-подрядчик поставляла оборудование для центров мониторинга управления сетью и станций спутниковой связи, стоимость которого была завышена.
В материалах дела уточняется, что при исполнении госконтрактов обвиняемыми было похищено 1,6 млрд рублей бюджетных денег.