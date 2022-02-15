15 февраля 2022, 02:40
Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям отказаться от полетов над Украиной
Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Украиной в связи с высокой вероятностью начала военных действий в этой стране
Фото: politobzor.net
Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Украиной в связи с высокой вероятностью начала военных действий в этой стране.
Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC) выпустила ноту с рекомендацией всем итальянским перевозчикам не заходить в воздушное пространство над Украиной, сообщает РИА Новости.
В свою очередь норвежская авиакомпания Norwegian уже приостановила полеты над территорией Украины из-за того, что власти страны не могут обеспечить безопасность гражданским лайнерам.
В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что страна не нашла оснований для закрытия неба.