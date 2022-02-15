15 февраля 2022, 02:03
МВД запросит у Минздрава доступ к пациентам с психиатрическими расстройствами
Представитель ведомства Лариса Плотникова сообщила агентству ТАСС, что Минздрав мог бы информировать полицию о «таких лицах». Это бы позволило предупредить совершение более тяжких преступлений
Фото: lt.sputniknews.ru
Министерство внутренних дел России намерено запросить у Минздрава доступ к личным данным пациентов с психиатрическими расстройствами.
Представитель ведомства Лариса Плотникова сообщила агентству ТАСС, что Минздрав мог бы информировать полицию о «таких лицах». Это бы позволило предупредить совершение более тяжких преступлений.
По данным «Собеседника», в 2019 году полиция уже пыталась получить доступ к картотекам психдиспансеров, но тогда Российское общество психиатров выступило против. Специалисты заявили, что это требование противоречит принципам этики и заботы о пациенте, а также создает риски для злоупотреблений со стороны силовиков.