ЕСПЧ потребовал от российских властей каждые две недели отчитываться о здоровье Заремы Мусаевой
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти каждые две недели предоставлять отчет о состоянии здоровья супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти каждые две недели предоставлять отчет о состоянии здоровья супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, которая была похищена чеченскими силовиками и принудительно доставлена в Грозный.
ЕСПЧ применил правило 39, согласно которому Россия должна будет докладывать о медицинской помощи, перечне назначений, лекарств и проведенных осмотров для Заремы Мусаевой. Эти данные должны быть подтверждены соответствующими документами.
Кроме того, европейский суд требует от России соблюдении права Мусаевой на справедливое судебное разбирательство, сообщает «Комитет против пыток».
Правозащитники в свою очередь заявляют, что дело Заремы Мусаевой должно быть передано из Чечни, в другой регион, поскольку чеченское правосудие себя дискредитировало.