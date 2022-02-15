Людмила Нарусова предложила запретить признавать достоверными данные под пытками показания
Сенатор внесла законопроект об ужесточении наказания за пытки. Этот документ предоставляет гражданам возможность отказаться от признательных показаний, которые были ими даны на стадии предварительного следствия
Сенатор Людмила Нарусова внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за пытки. Этот документ предоставляет гражданам возможность отказаться от признательных показаний, которые были ими даны на стадии предварительного следствия.
В законопроекте Людмилы Нарусовой говорится, что пытками являются любые действия, «которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, а также наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера».
В документе речь идет, в том числе, о пытках, которые применялись должностным лицом, его ведомства или по его подстрекательству. Для государственного служащего наказание за такое деяние должно составлять от 3 до 10 лет, сообщает РИА Новости.
Если во время пыток применялось оружие или специальные средства, а также преступление совершалось группой лиц, либо с особой жестокостью, либо в отношении двух человек и более, то наказание должно составлять от 5 до 15 лет.
Кроме того, Людмила Нарусова предлагает запретить признавать достоверными признания, которые были получены под пытками.