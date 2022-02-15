Показания против Навального по делу о мошенничестве дали сантехник-миллионер и пенсионер при деньгах
Соратник оппозиционера Иван Жданов рассказал, что первый потерпевший Александр Кошелев ранее работал в ГБУ «Жилищник» и получал 33 тысячи рублей в месяц. Сейчас мужчина работает эвакуаторщиком и сдает в аренду бытовки
Команда Алексея Навального опубликовала материалы уголовного дела против политика, которое было возбуждено по статье «Мошенничество». Из материалов дела следует, что потерпевшими проходят сантехник-миллионер, довольно обеспеченный пенсионер, а также две «жертвы правосудия».
Согласно версии следствия, Алексей Навальный якобы похитил и потратил на личные нужды более 2 693 503 рублей, которые были пожертвованы россиянами «Фонду борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом и экстремистской организацией). По этому обвинению Алексею грозит до 15 лет лет лишения свободы, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Потерпевшими по делу проходят граждане Кузин А.В., Костенко М.Н., Карнюхин А.В., Кошелев А.Н.
Соратник оппозиционера Иван Жданов рассказал, что первый потерпевший Александр Кошелев ранее работал в ГБУ «Жилищник» и получал 33 тысячи рублей в месяц. Сейчас мужчина работает эвакуаторщиком и сдает в аренду бытовки.
По версии следствия, сотрудник «Жилищника» посмотрел расследование об отравлении Алексея Навального «Новичком», впечатлился и пожертвовал борцам с коррупцией целый миллион рублей. Позже он добавил еще 20 тысяч рублей, что позволило применить против политика статью не мошенничество в крупном размере, а в особо крупном размере (максимальное наказание 15 лет вместо 6 лет лишения свободы - ред.).
Примечательно, что уголовное дело о мошенничестве против Навального было возбуждено уже на следующий день после перевода денег Кошелевым.
Иван Жданов отметил, что деньги были переведены сантехником-миллионером на счет структуры фонда, который мог быть известен только государственным структурам. Кроме того, потерпевший бы даже не успел написать заявление.
Еще один потерпевший по делу, который также может быть подставным, - это пенсионер Михаил Костенко из Ленобласти. В материалах дела говорится, что он посмотрел расследование оппозиционеров о сыне пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и решил пожертвовать фонду 50 тысяч рублей. Позже пенсионер добавил борцам с коррупцией еще 100 рублей, что не только повысило размер ущерба, но и позволило перевести дело от мирового судьи в районный суд.
«Такие тонкости знают только юристы. Ну и пенсионер Костенко», — отметил Иван Жданов.
Также выяснилось, что зятем потерпевшего Михаила Костенко является Сурен Зороян — давний знакомый адвоката Ильи Ремесло, который в свое время сообщил, что отец Юлии Навальной якобы является разведчиком. Он же будет представлять интересы пенсионера в суде.
Третий жертвователь и потерпевший — Вячеслав Кузин из Самары, который ранее владел небольшим банком. С 2015 года он перевел в ФБК 957 тысяч рублей.
По словам Жданова, это был реальный жертвователь, однако власти надавили на него, чтобы он написал заявление на Навального. Сам Кузин рассказал, что на него завели уголовное дело за якобы прошлую банковскую деятельность. Он отсидел в СИЗО и сейчас под домашним арестом, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Четвертый пострадавший — Александр Карнюхин — тоже средний предприниматель. С 2017 года он перевел на антикоррупционные расследования 665,5 тысяч рублей. Ранее против него было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Соратники Навального отмечают, что такое дело можно отправить заново в суд по более тяжкой статье.
Напомним, что судебный процесс против Алексея Навального по делу о мошенничестве и оскорблении судьи будет проходить в колонии, где политик отбывает срок по делу «Ив Роше». Соратники политика считают, что суд в колонии проводится исключительно с целью закрыть процесс от общественности.