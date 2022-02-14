Суд арестовал на семь суток двух защитников Троицкого леса
Троицкий районный суд Москвы арестовал на семь суток двоих жителей района, которые были задержаны на акции в защиту Троицкого леса в Новой Москве. Напомним, что на месте вырубленного леса властя хотят построить «мегашколу»
Троицкий районный суд Москвы арестовал на семь суток двоих жителей района, которые были задержаны на акции в защиту Троицкого леса в Новой Москве. Напомним, что на месте вырубленного леса властя хотят построить «мегашколу».
Суд признал активистов виновными в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.
Еще трех участников протестной акции суд оштрафовал на 4 тысячи рублей.
В ходе протестной акции 12 февраля силовики задержали 14 человек из числа защитников Троицкого леса. Супруга одного из задержанных сообщила, что полицейские не разрешили ей передать лекарства мужу, который страдает ишемической болезнью сердца.
Напомним, что акции против вырубки Троицкого леса проходят с января. Люди требуют перенести в другое место «мегашколу» и две автомобильные дороги. При этом активисты подвергаются насилию со стороны сотрудников ЧОПа, а полицейские выступают на стороне застройщика.