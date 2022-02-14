14 февраля 2022, 17:17
В Красноярске в День Святого Валентина установили контейнер для подарков от бывших
В Красноярске в День Святого Валентина установили специальный контейнер, в который можно выбрасывать подарки от бывших возлюбленных
Фото: Подьём
В Красноярске в День Святого Валентина установили специальный контейнер, в который можно выбрасывать подарки от бывших возлюбленных.
«Контейнер разбитых сердец» придумал установить местный оператор по обращению с отходами - Красноярская рециклинговая компания.
Представитель компании сообщил изданию «Подъем», что хотели таким образом поднять настроение тем, для кого День всех влюбленных — грустный праздник.
«Есть же люди, кого радует этот праздник, а кого не радует. Мы предложили такой вариант для тех, кто хочет красиво избавиться от подарка», - сообщили в мусорной компании.
Представитель оператора отметил, что выброшенные мягкие игрушки приведут в порядок и найдут им новых хозяев. Остальные подарки утилизируют.