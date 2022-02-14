Приближенным к президенту чиновникам приходится годами сидеть на карантине из-за COVID-19
Российские чиновники, приближенные к президенту Владимира Путину, из-за боязни последнего заразиться коронавирусом вынуждены несколько раз в неделю сдавать кал
Российские чиновники, приближенные к президенту Владимира Путину, из-за боязни последнего заразиться коронавирусом вынуждены несколько раз в неделю сдавать кал. Чиновникам данное требование объяснили «повышенными мерами безопасности».
По данным Baza, раньше чиновников перед встречей с президентом сажали на двухнедельный карантин, а теперь к этому прибавилось требование сдавать несколько раз в неделю анализы.
При этом некоторым госслужащим из-за пандемии коронавируса приходится сидеть на карантине практически целый год. Так, среди работников Администрации президента и ФСО есть люди, которые «отсидели» за прошлый год более 150 дней в гостиничных номерах.
Карантин чиновники отбывают в одиночном номере, куда нельзя проносить алкоголь, кофе, сигареты и ножи, чтобы «на появлялись суицидальные мысли».