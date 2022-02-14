14 февраля 2022, 15:51
В Норильске подростка обвинили в лжеминировании школ за деньги
По версии следствия, подросток получил от своего 16-летнего приятеля 10 тысяч рублей за три ложных сообщения о минировании школ в Волгограде. Сообщения с угрозой взрыва подросток рассылал по электронной почте
Фото: old.vnnews.ru
В Норильске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего школьника по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
По версии следствия, подросток получил от своего 16-летнего приятеля 10 тысяч рублей за три ложных сообщения о минировании школ в Волгограде. Сообщения с угрозой взрыва подросток рассылал по электронной почте.
В настоящее время лжетеррорист находится под домашним арестом.
Напомним, что после новогодних каникул по стране прокатилась волна лжеминирований школ. В разных городах проводились массовые эвакуации учащихся и педагогов из-за сообщений об угрозе взрыва.