Юлия Навальная потребовала пустить ее на суд над своим мужем, который пройдет в колонии
Супруга Алексея Навального Юлия потребовала допустить ее выездное заседание Лефортовского райсуда Москвы, которое состоится в покровской колонии, где оппозиционер отбывает наказание по делу «Ив Роше»
Супруга Алексея Навального Юлия потребовала допустить ее выездное заседание Лефортовского райсуда Москвы, которое состоится в покровской колонии, где оппозиционер отбывает наказание по делу «Ив Роше».
Выездное заседание по новым делам Юлия Навальная назвала «беззаконным и бессовестным судилищем», а то, как оно организовано, лучше всего доказывает, что ее муж является честным человеком.
«Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете. Суд открытый, я — жена Алексея, у нас двое детей, мы больше 20 лет вместе. Я имею все основания присутствовать в зале и смотреть в лицо этому вашему «суду»», - заявила супруга политика.
Ранее адвокаты Алексея Навального заявили, что суд на режимном объекте, куда не смогут попасть родственники подсудимого и журналисты, не может считаться публичным и справедливым.
Сторонники Навального и оппозиции сравнили выездной суд над политиком со сталинскими «тройками», которые приговаривали советских граждан к расстрелам без возможности последних доказать свою невиновность.