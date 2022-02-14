14 февраля 2022, 14:59
В Кабардино-Балкарии полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды
В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы пресекли деятельность финансовой пирамиды, которая обещаниями высоких процентов выманила у граждан более 915 млн рублей. Пострадавшими числятся около трех тысяч человек
Фото: k1news.ru
В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы пресекли деятельность финансовой пирамиды, которая обещаниями высоких процентов выманила у граждан более 915 млн рублей. Пострадавшими числятся около трех тысяч человек.
Финансовая пирамида была создана в 2020 году. Ее организаторы размещали объявления в интернете о вкладах под 100% годовых. По традиции пирамид, сначала выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились.
По данному делу полиция задержала 18 человек, еще двое находятся в розыске. Возбуждено уголовное дело по статям «Создание преступного сообщества», «Мошенничество» и «Отмывание денег».