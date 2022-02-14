СКР после голодовки заключенных возбудил дело по факту пыток в ульяновской ИК-10
Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное дело по заявлению 15 заключенных исправительной колонии №10, которые ранее заявили о пытках
Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное дело по заявлению 15 заключенных исправительной колонии №10, которые ранее заявили о пытках.
Осужденные обвиняют сотрудников УФСИН по региону Александра Емельянова, Олега Рубана и их подчиненных в применении пыток. При этом глава ведомства Сергей Балдин вответ инициировал проверку на причастность к экстремистскому сообществу в отношении заключенных, которые написали заявления с жалобой на издевательства, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на правозащитный проект Gulagu.net
Глава проекта Владимир Осечкин заявил, что оперативники ФСИН фабрикуют материалы о якобы наличии в ИК-10 ячейки запрещенной в России ячейки АУЕ и о якобы высшем положении в преступной иерархии, а в качестве доказательств этого приводят несколько килограмм чая и сигарет, собранных для взаимной помощи.
Напомним, что ранее 38 заключенных ИК-10 объявили голодовку из-за пыток в учреждении.