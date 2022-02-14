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14 февраля 2022, 13:39

МОК отменил церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов из-за Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осудило решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой

МОК отменил церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов из-за Камилы Валиевой
Фото: nation-news.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осудило решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой, в чьей допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат.

В WADA заявили, что разочарованы решением допустить 15-летнюю фигуристку до Олимпийских игр в Пекине.

В агентстве также объяснили столь позднее обнародование декабрьской допинг-пробы Валиевой тем, что российская сторона на пометила ее как приоритетную. По этой причине лаборатория в Стокгольме слишком долго ее проверяла.

Напомним, что положительная допинг-проба лидера мирового женского одиночного фигурного катания была обнародована после группового турнира фигуристов на Играх в Пекине, где россияне завоевали золотые медали. Награды призерам не вручили до сих пор.

14 февраля CAS снял временное отстранение с Камилы Валиевой, разрешив ей продолжить выступление на Олимпиаде. Суд указал на статус «защищенного лица» несовершеннолетней спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

В свою очередь исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить на Олимпиаде в Пекине церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов, где золото взяли россияне.

Также МОК заявил, что церемония награждения призеров в женском одиночном разряде будет отменена, если Камила Валиева попадет в число победителей.

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