МОК отменил церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов из-за Камилы Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осудило решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осудило решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой, в чьей допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат.
В WADA заявили, что разочарованы решением допустить 15-летнюю фигуристку до Олимпийских игр в Пекине.
В агентстве также объяснили столь позднее обнародование декабрьской допинг-пробы Валиевой тем, что российская сторона на пометила ее как приоритетную. По этой причине лаборатория в Стокгольме слишком долго ее проверяла.
Напомним, что положительная допинг-проба лидера мирового женского одиночного фигурного катания была обнародована после группового турнира фигуристов на Играх в Пекине, где россияне завоевали золотые медали. Награды призерам не вручили до сих пор.
14 февраля CAS снял временное отстранение с Камилы Валиевой, разрешив ей продолжить выступление на Олимпиаде. Суд указал на статус «защищенного лица» несовершеннолетней спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.
В свою очередь исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить на Олимпиаде в Пекине церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов, где золото взяли россияне.
Также МОК заявил, что церемония награждения призеров в женском одиночном разряде будет отменена, если Камила Валиева попадет в число победителей.