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14 февраля 2022, 12:59

Лидера известной хакерской группировки Lurk приговорили к 14 годам колонии

В Екатеринбурге суд вынес приговор лидеру хакерской группировки Lurk Константину Козловскому. Суд признал хакера виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере

Лидера известной хакерской группировки Lurk приговорили к 14 годам колонии
Фото: ТАСС

В Екатеринбурге суд вынес приговор лидеру хакерской группировки Lurk Константину Козловскому. Суд признал хакера виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Константина Козловского приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Отбывать наказание лидер хакерской группировки будет в колонии строгого режима.

Остальных хакеров признали виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенном группой лиц; организации либо участии в преступном сообществе, создании и распространении вредоносных компьютерных программ, а также неправомерном доступе к компьютерном информации.

Всего по делу о группировки Lurk проходят 22 фигуранта.

По версии следствия, киберпреступники создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к сетям банков и крупным компаниям, а также похитили у них со счетов 1,2 млрд рублей.

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