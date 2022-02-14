Известные режиссеры выступили против проекта о сохранении традиционных ценностей
Кинокомпания Art Pictures Studio, которую основали режиссеры Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, выпустила обращение на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой, которое подписали более 30 режиссеров и продюсеров
Кинокомпания Art Pictures Studio, которую основали режиссеры Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, выпустила обращение на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой, которое подписали более 30 режиссеров и продюсеров. Обращение деятелей киноискусства связано с проектом «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Ранее этот проект был опубликован для общественного обсуждение и собрал большое количество дизлайков.
Режиссеры и продюсеры считают, что проект по сохранению традиционных ценностей может нанести большой вред культуре. Так, дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а современный зритель «повернется к кинопродукции из-за рубежа».
В обращении говорится, что все принятые ранее усилия по возвращению российского зрителя к отечественному кино окажутся напрасными.
Обращение против проекта по сохранению традиционных ценностей подписали Федор Бондарчук, Александр Сокуров, Владимир Хотиненко, Андрей и Авдотья Смирновы, Павел Лунгин, Павел Чухрай, Андрей Звягинцев, Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Алексей Герман-младший, Федор Бондарчук и другие режиссеры.