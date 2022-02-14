14 февраля 2022, 11:52
Мэр Уфы Сергей Греков досрочно ушел в отставку с занимаемой должности
Ему поступило предложение возглавить полномочное представительство Башкирии в Москве в должности заместителя премьер-министра регионального правительства
Фото: newswr.ru
Мэр Уфы Сергей Греков досрочно ушел с занимаемой должности. Об этом сообщил глава республики Башкирия Радий Хабиров.
Губернатор сообщил, что Сергей Греков ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Ему поступило предложение возглавить полномочное представительство Башкирии в Москве в должности заместителя премьер-министра регионального правительства.
Новым главой администрации Уфы станет мэр Нефтекамска Радмир Мавлиев. Его назначение состоится в ближайшее время.