14 февраля 2022, 11:47
Замглавы управления автомобильных дорог нашли в подъезде его дома с ножевыми ранениями
В Тамбове нашли мертвым заместителя главы управления автомобильных дорог региона Виктора Вакульчика. Его тело с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде дома, в котором проживал чиновник
Фото: ok.ru
В Тамбове нашли мертвым заместителя главы управления автомобильных дорог региона Виктора Вакульчика. Его тело с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде дома, в котором проживал чиновник.
В правоохранительных органах сообщили агентству ТАСС, что неизвестные нанесли Виктору Вакульчику ножевые ранения, несовместимые с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В настоящее время обстоятельства гибели тамбовского чиновника выясняются. Подозреваемых в деле пока нет.