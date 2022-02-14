«Коммунисты России» попросили Госдуму списать долги за ЖКУ граждан с низкими доходами
Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обратился к депутатам Госдумы с призывом разработать механизм списания долгов за услуги ЖКХ гражданам, чей доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц
Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обратился к депутатам Госдумы с призывом разработать механизм списания долгов за услуги ЖКХ гражданам, чей доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц.
Коммунист отметил, что в России миллионы граждан имеют низкие доходы, и многие из них не в состоянии оплачивать «драконовские» квитанции за ЖКУ. В этой связи властям необходимо разработать комплекс мер по списанию накопившихся у одной категории граждан долгов.
Кроме того, такой показательное решение Госдумы может повлиять на коммунальные службы и заставить их снизить тарифы, сообщает РИА Новости.
Еще один плюс такой инициативы - снижение уровня инфарктов и инсультов, обусловленных ежедневными переживаниями людей по причине нехватки денег на услуги ЖКХ, отметил Максим Сурайкин.
Напомним, что на минувшей неделе в московском районе Коптево разгорелся скандал в связи с получением местными жителями квитанций об оплате ЖКХ с завышенной в два раза суммой за отопление. Граждане провели народный сход и начали сбор подписей с требованием отменить столь резкое повышение платы за тепло.