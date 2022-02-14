14 февраля 2022, 09:01
Спортивный арбитраж допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Играх в Пекине
Спортивный арбитраж допустил российскую фигуристку Камилу Валивуе до личных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: ctnews.ru
Спортивный арбитраж (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валивуе до личных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Такое решение суд принял в ходе рассмотрения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA на решение РУСАДА об отмене временного отстранения фигуристки от соревнований в связи с тем, что ее декабрьская допинг-проба оказалась положительной.
Дело Камилы Валиевой CAS рассматривал около 7 часов.
Напомним, что из-за положительной допинг-пробы Валиевой организаторы Игр в Пекине отложили церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию. Российские фигуристы тогда завоевали золотые медали.