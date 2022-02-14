14 февраля 2022, 08:32
Биржевой курс доллара после выходных вырос до 78 рублей. Евро превысил отметку в 88 рублей
Индекс Московской биржи рухнул на 4,16%, опустившись до 3392 пунктов. Индекс РТС в понедельник упал на 4,96%, до 1470 пунктов. В лидерах падения сейчас акции Сбербанка, «Газпрома» и «Магнита»
Торги на Московской бирже в понедельник, 14 февраля, открылись резким падением основных индексов и курса российской валюты.
Так, на открытии торгов курс доллара превысил отметку в 78 рублей, прибавив сразу три рубля. Евро превысил отметку в 88 рублей.
Индекс Московской биржи рухнул на 4,16%, опустившись до 3392 пунктов. Индекс РТС в понедельник упал на 4,96%, до 1470 пунктов. В лидерах падения сейчас акции Сбербанка, «Газпрома» и «Магнита».
Причиной падения российских фондовых рынков аналитики называют заявления иностранных лидеров о подготовке Россией войны против Украины и введении новых санкций против Москвы.