Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине.
По итогам двух программ российская пара набрала 220,51 балла. Для первого места этого результата не хватило.
Олимпийскими чемпионами стали французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 226,98 балла. Бронзу завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Дохонью с результатом 218,02 балла.
Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин - только 14-е место.
Ранее Синицина и Кацалапов завоевали золотые медали Игр в Пекине в командном турнире, однако медали им так и не вручили из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой, сданной ею еще в декабре.