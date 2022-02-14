14 февраля 2022, 02:40
Власти 34 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за возможной войны
С такими рекомендациями к гражданам выступили власти США, Великобритании, Бельгии, Италии, Мексики, Норвегии, Германии, Литвы, Чехии, Словении, Швеции, Канады, ОАЭ и других стран
Фото: webtelek.com
Власти 34 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину на фоне сообщений о запланированном Россией вторжении в эту страну.
Иностранным гражданам также советуют отказаться от поездок в Украину, если они были запланированы в ближайшее время.
С такими рекомендациями к гражданам выступили власти США, Великобритании, Бельгии, Италии, Мексики, Норвегии, Германии, Литвы, Чехии, Словении, Швеции, Канады, ОАЭ и других стран.
Так, МИД Мексики предупредил граждан, что из-за возможной войны есть риск остаться без возможности возвращения домой.
Отметим также, что иностранные государства начали вывозить из Украины сотрудников своих посольств и их родственников.